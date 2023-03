Oggi è un altro giorno, venerdì 17 marzo su Rai 1. Gli ospiti

17 marzo 2023 a

Oggi in tv, venerdì 17 marzo, Giancarlo Magalli si racconta a Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Come sempre inizio alle ore 14.05 su Rai 1. Magalli parlerà del delicato periodo che ha attraversato e lo ha costretto a un'assenza forzata dalla tv per un anno. A seguire Mirko Casadei con la sua orchestra: l'erede del "Re del liscio" ricorderà il papà Raoul a due anni dalla sua scomparsa. Tra gli ospiti anche Antonio Monda, in libreria con il suo ultimo romanzo noir ambientato a New York dal titolo "Il numero è nulla", e il pianista francese Lucas Debargue. Nella seconda parte del programma, intervista a Giovanni Impastato fratello di Peppino, assassinato dalla mafia a Cinisi il 9 maggio 1978.

