The Gentlemen, stasera in tv film su Rai 2. La trama

Film su Rai 2, stasera in tv, giovedì 16 marzo. In prima visione The Gentlemen. Guy Ritchie trapianta con successo l’andamento spettacolare e divertente di una pellicola hollywoodiana in un ricettivo e spassoso contesto britannico. Michael Pearson è un pittoresco boss della droga londinese. L’uomo è riuscito negli anni a costruire una vasta rete di coltivazione di marijuana: le piante crescono in varie serre all’ombra di altrettante ville nobiliari inglesi. Deciso a disfarsi del suo patrimonio per uscire dall’illegalità, intende vendere le sue piantagioni a qualche grande organizzazione criminale, e così ripulirsi. Ma uscire dal giro non è mai semplice. Nel cast Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant, Colin Farrell, Jeremy Strong, Michelle Dockery ed Henry Golding.

