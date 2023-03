Che Dio ci aiuti, stasera giovedì 16 marzo su Rai 1. La trama

16 marzo 2023 a

Stasera in tv, giovedì 16 marzo, su Rai 1 ultima puntata della settima stagione di Che dio ci aiuti, una delle fiction più amate dai telespettatori. Due gli episodi in programma per il gran finale. Il primo si intitola Dire, fare, impiccare: Azzurra (Francesca Chillemi), fa i conti con la scoperta sul passato di Sara, la ragazza giunta da poco nel convento, ne parla con suor Teresa che le consiglia riservatezza. Il secondo episodio è La ricerca della felicità: Sara apprende la notizia sul piccolo Elia. Suor Teresa chiama i servizi sociali e condanna la scelta di Azzurra. Le altre due nuove arrivate al convento, Ludo e Cate, ignare di tutto, credono che Sara ed Emiliano (Pierpaolo Spollon) siano destinati a stare insieme.

