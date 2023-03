PiazzaPulita stasera in tv, giovedì 16 marzo su La7. Ospiti e anticipazioni

16 marzo 2023 a

Stasera in tv, giovedì 16 marzo, su La7 classico appuntamento con PiazzaPulita, il talk show condotto da Corrado Formigli. Ancora una volta si tornerà sull'ultimo naufragio di migranti nel Mediterraneo. Davvero potevano essere salvati? Continuerà, inoltre, l'inchiesta sulla crisi di Milano, diventata città delle disuguaglianze. Numerosi gli ospiti in studio tra cui il professore dell’Università Bocconi di Milano, Tito Boeri; la portavoce di Seawatch, Giorgia Linardi; Marco Furfaro (Pd); Maria Domenica Castellone (M5S) e i giornalisti Italo Bocchino, Mario Calabresi, Annalisa Chirico e Stefano Cappellini. Non mancherà lo scrittore Stefano Massini che proporrà uno dei suoi emozionanti racconti.

