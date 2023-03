Il cantante mascherato 2023: quando va in onda la prima puntata

15 marzo 2023 a

Il Cantante mascherato si prepara a conquistare il pubblico. Intanto arrivano le anticipazioni sulla prima puntata di sabato 18 marzo.

Le novità saranno presentate in anteprima a Oggi è un altro giorno da Milly Carlucci ospite di Serena Bortone nella puntata in onda giovedì 16 marzo, alle 14.05 su Rai1. Assieme a Milly Carlucci anche Simone Montedoro, Mietta e Valerio Scanu che hanno partecipato alle scorse edizioni del Cantante mascherato.

Tra gli ospiti anche Beppe Convertini in libreria con Paesi miei - in viaggio con Linea Verde e in collegamento anche la mamma, la sorella e la nipote del conduttore. E poi Grazia Di Michele, lo scrittore Maurizio De Giovanni, in collegamento da Napoli, l’attrice Maria Vera Ratti, tra le protagoniste della fiction "Il commissario Ricciardi". Nella seconda parte del programma, per lo spazio di approfondimento e politica, intervista a Giulio Tremonti presidente della Commissione Affari Esteri della Camera (Fratelli d’Italia).

