Lol:chi ride è fuori, gran finale da giovedì 16 su Prime video

15 marzo 2023 a

a

a

Disponibili da giovedì 16 marzo in esclusiva su Prime Video, gli ultimi due episodi della terza stagione di Lol: Chi ride è fuori, il comedy show Original dei record prodotto in Italia.

Nino Frassica farà parte del cast della terza edizione di Lol su Prime Video

Un gran finale che sarà ricco di sorprese e che vedrà impegnati i comici in una difficilissima sfida: non ridere. Lo show vede coinvolti alcuni tra i più importanti comici italiani, ma anche alcune nuove leve della comicità: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. Il vincitore si aggiudicherà il premio finale di 100.000 euro che devolverà a favore di un ente benefico a sua scelta. Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room, Fedez, affiancato da Frank Matano.

Lillo super ospite di Propaganda Live. In studio anche Naip e Gianni Celeste

Nel ruolo di disturbatore dello show, Maccio Capatonda, complicherà la vita ai concorrenti, cercando di indurli alla risata. I primi quattro episodi della terza stagione del comedy show in sei episodi sono già disponibili in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. ’LOL: Chi ride è fuorì è prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon Studios.

Virginia Raffaele, la famiglia circense e il luna park dell'Eur. Vita privata: per cinque anni fidanzata con Ubaldo Pantani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.