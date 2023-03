Viva Rai2!, omaggio alla GdF: "Corpo dello stato importantissimo"

15 marzo 2023 a

Ha tenuto banco durante la diretta di Viva Rai2! di mercoledì 15 marzo la gag legata alla Guardia di Finanza, in cui si sono visti due ballerini con una falsa divisa ballare sulle note di Cicale, riprendendo la notizia di questi giorni dell’arrivo delle Fiamme Gialle nello studio di Belve per un pignoramento a Heather Parisi ospite del programma.

"Oggi abbiamo voluto fare un omaggio, a modo nostro, alla Guardia di Finanza, corpo dello stato importantissimo per il nostro Paese, che io ringrazio sempre perché vigila su cose fondamentali come le tasse e l’evasione fiscale. Mio padre era un finanziere, e io sono molto legato a quella divisa, mi commuove ogni volta che la vedo. Oggi qualcuno ha pensato che i due ballerini intervenuti a Viva Rai2! fossero veri finanzieri...ma avete mai visto due finanzieri ballare così? Erano due ballerini professionisti del corpo di ballo di Luca Tommassini.

Si è trattata di una gag che abbiamo organizzato per raccontare, con il nostro stile una delle notizie mediatiche di questi giorni", ha spiegato Fiorello in diretta su Radio2 ai microfoni di "Non è un Paese per Giovani", dopo la puntata del suo morning show."So che quando fai una cosa pubblica c’è il rischio che possa essere fraintesa. Per questo ci tengo a specificare che si trattava di un omaggio, nello stile scanzonato del programma, a un corpo dello stato per me molto caro che interviene a garanzia della nostra sicurezza", ha concluso lo showman.

