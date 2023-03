Enrico Brignano, stasera su Rai 1 in onda Tutta un'altra vita

15 marzo 2023 a

Un esilarante Enrico Brignano in una commedia all’italiana di nuova generazione sono al centro della prima serata di Rai 1, mercoledì 15 marzo, alle 21.25, Brignano è il di 'Tutta un’altra vita', esilarante film di Alessandro Pondi che dopo aver sceneggiato diversi cinepanettoni di successo ha cominciato a dedicarsi anche alla regia.

Protagonista del film Gianni, tassista con moglie e due figli, la cui vita scorre ordinaria e modesta in un piccolo appartamento romano, tra mutuo, bollette e ordinaria amministrazione. Un giorno però due facoltosi clienti in partenza per le Maldive dimenticano nel suo taxi le chiavi della loro lussuosa villa. Per Gianni inizia una seconda vita in cui tra feste in piscina e auto costose diventa l'amante di una bellissima ragazza. Ma i proprietari prima o poi torneranno.

Dal Conte Max in poi, il tema del furto d’identità ha nutrito negli anni il cinema italiano e i suoi protagonisti. Enrico Brignano nell’interpretazione di Gianni, tassista frustrato che vuole cambiare la sua vita, trova un giusto timbro di comicità romana. Il copione è leggero e movimentato, e richiedeva quindi dei cambi di tono nei quali l’attore si mostra versatile, anche perché sostenuto bene dal resto del cast. Tutta un’altra vita (Italia, 2019) di Alessandro Pondi, con Enrico Brignano, laria Spada, Paola Minaccioni, Maurizio Lombardi.

