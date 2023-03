Canale 5, Piero Chiambretti in prima serata con "La Tv dei 100 e Uno"

15 marzo 2023 a

Mercoledì 15 marzo arriva in prima serata su Canale 5 “La Tv dei 100 e Uno”. Piero Chiambretti capitanerà una platea di 100 piccoli protagonisti (tutti tra i 6 e gli 11 anni), che per la prima volta si troveranno insieme in uno studio televisivo, dando vita a tre puntate di uno spettacolo in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi.

Piero Chiambretti gestirà con la consueta spontaneità e ironia l’irrefrenabile e imprevedibile platea.

bambini metteranno simpaticamente alla prova alcuni special guest che si alterneranno nel corso delle 3 puntate della “La Tv dei 100 e Uno”. Ospiti della prima puntata, Paolo Bonolis e Michelle Hunziker.

Dovranno rispondere senza filtri a tutte le curiosità dei bimbi che porranno domande inconsuete e inaspettate. E a un bambino non si può non rispondere. In modo chiaro, semplice e diretto.

