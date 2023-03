Chi l'ha visto?, su Rai 3 il caso della campionessa di tiro a segno scomparsa

15 marzo 2023 a

Dodici mesi di silenzio su Andreea Rabciuc. la giovane campionessa di tiro a segno scomparsa un anno fa da Jesi (Ancona).

Di lei non si hanno più notizie e nessuno sembra averla vista. Che fine ha fatto? Se ne parla a ‘Chi l’ha visto?’, con Federica Sciarelli, in onda mercoledì 15 marzo, alle 21.20, su Rai 3.

E poi, la drammatica telefonata al 112 in cui il papà di Alice chiede aiuto poco prima che quest’ultima venga uccisa dal fratello sotto casa. La testimonianza dei genitori che non si danno pace per quanto è accaduto. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

