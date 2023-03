Oggi è un altro giorno, Clementino ospite di Serena Bortone

15 marzo 2023 a

a

a

Clementino, uno dei protagonisti dello show campione di ascolti “The Voice senior”, oggi, mercoledì 15 marzo, sarà ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, in onda alle 14,05 su Rai 1. A seguire, l'attrice Lunetta Savino, volto di film e fiction di enorme successo, come “Medico in famiglia”, Lolita Lobosco”, che torna in teatro con uno spettacolo dal titolo "La madre" di Florian Zeller. In studio, anche lo scenografo tre volte premio Oscar, Dante Ferretti. Nella seconda parte del programma, sarà dato spazio come di consueto, all’attualità ed alla politica.

The voice kids, siamo al gran finale per il talent show di Antonella Clerici





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.