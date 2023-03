Concita De Gregorio, chi è. La giornalista a Belve svela di aver avuto un tumore

14 marzo 2023 a

Concita De Gregorio, volto noto della televisione italiana, giornalista e conduttrice di La7. Si confessa a Belve, martedì 14 marzo su Rai 2. Ma chi è Concita De Gregorio? Pisana, classe 1963, sposata con il collega Alessandro Cecioni e mamma di quattro figli. Durante l'intervista a Francesca Fagnani si è raccontata senza filtri, parlando sia di lavoro che di vita privata. Ma soprattutto per la prima volta ha affrontato il tema della sua malatita. "Cosa ha pensato quando hanno scritto che si è fatta lo stesso taglio di capelli di Giorgia Meloni?" le ha chiesto la Fagnani. La risposta è stata da brividi: "Sono stata sul punto di chiamare il direttore, perché io preferirei avere i miei capelli, ma adesso porto una parrucca. Ho avuto un anno impegnativo: ho avuto un cancro, mi sono operata ad agosto; ora faccio terapia tutti i giorni. Ora ne parlo al passato perché ho tolto tutto, ma non si può mai parlare completamente al passato. Diciamo però che siamo sulla buona strada”. E sulle ragioni del suo silenzio confessa: “Volevo evitare che tutti si rivolgessero a me con aria dolente chiedendomi come stai, perché quello è solo un pezzo della tua vita, non è tutta la tua vita”.

Fagnani le ha chiesto qual è stato il momento più brutto. E De Gregorio ha racconta: “E' stato capire come dirlo al più piccolo dei miei figli, che vive in Australia. Io volevo farlo di persona. Ma a quel tempo facevo una terapia molto fitta. Ho convinto i medici che mi avrebbe fatto meglio vedere mio figlio che fare la terapia senza vederlo”. Sugli anni alla direzione de L’Unità, Fagnani ha ricordato che, in quanto direttrice, si è trovata a dover risarcire i danni per articoli firmati dai suoi giornalisti e giudicati diffamatori dalla magistratura: “Ho pagato moltissimo, sto ancora finendo”. Davanti all'insistenza di Fagnani ha svelato: "Ho sborsato, di tasca mia con il mio lavoro in questi dieci anni, più di due milioni di euro”.

Sul diverbio con il giornalista Alessandro Sallusti, reo di averla chiamata per nome e non per cognome come faceva con gli altri colleghi, Fagnani le ha fatto notare che lei ha una rubrica che si chiama Invece Concita… E la giornalista ha spiegato: “E’ una questione di contesto e di consenso: io con i miei lettori stabilisco un rapporto confidenziale e dispongo del mio nome, perché voglio farlo. Però se non ti do il permesso di chiamarmi per nome…”. E continua: “E’ un metodo: con le donne usano soltanto il nome e mai il cognome; questa falsa confidenza ha un sotto testo, il non detto è derubricarti a una persona intima e non conferirti autorevolezza”. Sulla sua vita privata e il rapporto di coppia, Concita De Gregorio spiega: “Io sarei per la libertà assoluta, se tutti fossero consapevoli che non esiste il possesso dell’altro sarebbe più semplice”. Fagnani le ha chiesto se abbia vissuto in una coppia aperta e la giornalista risponde: “Noi siamo una coppia solidale, sono trent’anni che siamo insieme, ci vogliamo molto bene. In trent’anni le cose cambiano e tante cose succedono, ma io non posso governare il desiderio e il pensiero dell’altro”.

