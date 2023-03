Fuori dal coro stasera martedì 14 marzo su Rete 4. Le anticipazioni

14 marzo 2023 a

a

a

Fuori dal coro è in programma stasera, martedì 14 marzo, su Rete 4. Nel talk show condotto da Mario Giordano, verranno affrontati in studio alcuni dei principali temi del momento. Ampio spazio al business dell’accoglienza. Chi specula sulla vita dei migranti? Verranno illustrati i giri di affari della criminalità organizzata, tra sfruttamento della prostituzione e traffico di droga. Alcune cooperative sono finite sotto inchiesta perché avrebbero rubato i soldi destinati ai rifugiati. Un'ampia pagina del programma sarà dedicata al tema sicurezza, con un focus sulla piaga della lotta tra clan a Roma. Inoltre si parlerà di nuovo di Covid: inediti sulla gestione della pandemia. Inoltre un servizio sul mercato illegale per la vendita di cuccioli di cane. Non mancherà il consueto cavallo di battaglia sui ladri di case.

Su Rai 3 appuntamento con Cartabianca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.