Le Iene stasera martedì 14 marzo su Italia 1. Le anticipazioni

14 marzo 2023 a

a

a

Le Iene stasera martedì 14 marzo su Italia 1. Intervista al presidente del consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, sul massacro di Ponticelli. Domenica Le Iene presentano: Inside, ha dedicato un'intera puntata all'inchiesta di Giulio Golia e Francesca Di Stefano dal titolo “Mostri o Innocenti?”, in cui sono state ripercorse le tappe della vicenda. A seguire alcuni stralci dell’intervista alla Premier Meloni, che andrà in onda integralmente questa sera. Meloni si è convinta a occuparsene. "Fermo restando che le sentenze si rispettano e che abbiamo rispetto per la Magistratura. Mi ha colpito il caso, mi hanno colpito loro e mi colpisce il fatto che, semmai fosse così, c’è un altro colpevole. In uno Stato giusto se hai degli elementi oggettivi affronti eventuali errori. È possibile che magari esca fuori qualcosa che prima non c’era”.

Heather Parisi, Gabriel Garko e Concita De Gregorio a Belve

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.