Sei donne - Il mistero di Leila, stasera martedì 14 marzo su Rai 1. Le anticipazioni

Su Rai 1, stasera martedì 14 marzo, terza e ultima puntata di Sei donne - Il mistero di Leila. Due gli episodi in programma. Nel primo (il quinto complessivo) la pm Anna Conti visualizza i video del centro sportivo dove Leila si allenava. Comprende che i comportamenti della ragazza erano molto cambianti nell'ultima estate. Decide di interrogare Aysha, la migliore amica di Leila. Nel primo incontro che ebbero dopo l'estate, Leila ebbe un comportamento molto strano. Nel secondo episodio, l'ultimo della miniserie, una professoressa di Leila potrebbe aiutare la magistrata. A quanto pare Leila ha vissuto la sua prima vera storia d'amore: il flirt però non è andato a buon fine e ha impresso in lei una perenne tristezza. Anna ed Emanuele si recano alla villa al mare, dove lei e la sua famiglia hanno trascorso varie estati, la verità prende forma.

