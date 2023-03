DiMartedì, stasera 14 marzo su La7: ospiti e anticipazioni

14 marzo 2023 a

a

a

DiMartedì stasera in tv, 14 marzo, su La7, come tutte le settimane. Ancora una volta nel programma condotto da Giovanni Floris i temi principali saranno legati all'attualità. Si tornerà a parlare delle stragi dei migranti, ma anche della crisi internazionale. La guerra tra Russia e Ucraina sembra in una fase particolarmente delicata e mai come in questo momento il conflitto rischia di allargarsi. Focus anche sulla vicenda di Alfredo Cospito, l'anarchico che sta facendo lo sciopero della fame per contestare il 41 bis. Nella puntata di questa sera potrebbe essere affrontata anche la vicenda di Claudio Anastasio (in foto), il top manager pubblico che si è dimesso dopo aver copiato un discorso di Benito Mussolini in una mail inviata al consiglio d'amministrazione della società 3-l Spa, da lui stesso presieduto. Aveva riportato le parole del Duce dopo il delitto Matteotti. Nel corso della puntata non mancheranno i sondaggi di Nando Pagnoncelli e le polemiche tra i numerosi e autorevoli ospiti in studio.

Clementino, una vita tra musica e tv. Chi è la fidanzata Maria Teresa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.