Alex Sure, chi è. Grande appassionato del rock. Ha perso la moglie

Alex Sure sarà ospite oggi, lunedì 14 marzo, di Oggi è un altro giorno, il talk condotto da Serena Bortone. Chi è Alex Sure? E' stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione di The Voice Senior. La sua grinta, la sua anima rock e la sua incredibile determinazione, hanno rapito i telespettatori. Oggi ripercorrerà le tappe del suo programma. Il suo vero nome è Alessandro Sicuro, è della provincia di Padova ed è stato sempre un grande appassionato di musica. La sua carriera è iniziata negli anni Ottanta. Ha inciso tre album e si è esibito in diversi concerti. Non è solo la sua voce a piacerea al pubblico, ma anche il suo look, sempre trasgressivo. Anche in finale ha dominato la scena, anche se non ha conquistato il successo. Clementino l'ha definito "la più grande rock star di The voice". Nella vita privata è vedovo.

