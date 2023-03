Oggi è un altro giorno, martedì 14 marzo su Rai 1. Ospiti e anticipazioni

14 marzo 2023 a

Oggi è un altro giorno, appuntamento quotidiano su Rai 1 con il programma condotto da Serena Bortone. Reduce dal successo di The Voice senior, oggi martedì 14 marzo, sarà ospite del programma il cantautore rock Alex Sure, con Johnson Righeira. A seguire, Isabella Ferrari e Maya Sansa racconteranno la fortunata serie in onda su Rai 1 "Sei storie - il Mistero di Leila" di cui sono protagoniste. Ospite anche l'attrice Cinzia Leone che ha appena terminato il tour del suo ultimo spettacolo: "Il peggio di Cinzia Leone ... non finisce mai". Seguirà l’intervista esclusiva a uno dei maggiori artisti di arte contemporanea del mondo, il maestro Michelangelo Pistoletto, che compirà 90 anni il prossimo 25 giugno. Nella seconda parte del programma, una pagina con tutti gli aggiornamenti sul tragico naufragio del 26 febbraio scorso a Cutro, il cui numero di vittime è salito a 79. Intervista infine, a Fausto Bertinotti già presidente della Camera, sindacalista e segretario del partito della Rifondazione comunista.

