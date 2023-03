Quarta Repubblica, stasera lunedì 13 marzo su Rete 4. Anticipazioni e ospiti

13 marzo 2023 a

Quarta Repubblica stasera lunedì 13 marzo su Rete 4. Come sempre avvio settimana con il talk show condotto da Nicola Porro. Al centro dell'attenzione il tema dell'immigrazione, tornato prioritario per la cronaca dopo la tragedia di Cutro. Annunciato anche un focus sugli sbarchi in corso a Lampedusa. Quarta Repubblica si occuperà anche delle direttive green che sono state imposte dall'Unione europea con un viaggio all'interno delle stesse sedi Ue: sono sostenibili a livello ambientale? Continua l'inchiesta su disforia e transizione di genere nei minorenni. Al dibattito parteciperanno Nicola Molteni, sottosegretario al ministero dell'Interno; Paola De Micheli del Pd; Emiliana Alessandrucci; Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura; Fabrizio Marrazzo del partito Gay Lgbt+ e i giornalisti Alessandro Sallusti e Daniele Capezzone. Solite incursioni ironiche di Gene Gnocchi.

