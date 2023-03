Freedom Oltre il confine, stasera in tv lunedì 13 marzo su Italia 1. Le anticipazioni

13 marzo 2023 a

Freedom Oltre il confine stasera lunedì 13 marzo su Italia 1. Continua il viaggio con Roberto Giacobbo e della sua squadra, alla scoperta di alcuni degli angoli più suggestivi del mondo. Giacobbo dialoga con Zani Hawass, archeologo, egittologo e attuale segretario generale del consiglio supremo delle antichità egizie. Si parla della piramide di Cheope, in particolare del corridoio da poco scoperto all'interno del monumento. Il rinvenimento potrebbe essere il più importante del secolo. La speranza è che conduca alla tomba del faraone.

Approfondimento sulla ricerca di Mario Pincherle, scrittore e ricercatore scomparso nel 2012, che ha dedicato gran parte della sua vita alla possibile esistenza di una torre del tempo chiamata Zed. La squadra di Freedom fa tappa anche in Italia. In Piemonte, nel piccolo comune di Exilles per la leggenda della maschera di ferro.

A Roma, nella chiesa di San Gioacchino, dove la cupola nella Seconda guerra mondiale è diventata rifugio per un gruppo di perseguitati politici. Visita alla Reggia di Caserta, storica residenza reale, dal 1997 iscritta nella lista dei patrimoni dell'umanità Unesco. Infine tappa al Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia di Milano.

