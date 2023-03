Stasera tutto è possibile, in tv lunedì 13 marzo su Rai 2. Le anticipazioni

13 marzo 2023 a

Quinto appuntamento in tv, stasera lunedì 13 marzo in prima serata su Rai 2, con Stasera tutto è possibile, il comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Stefano De Martino.

Il titolo di questa puntata, dedicata al cinema, è Step si gira e avrà come ospiti, oltre a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia - che questa settimana imiterà Sandra Milo e, per la prima volta, Federica Sciarelli - Francesco Procopio, Peppe Iodice, Valeria Graci, Angelo Pisani, Anna Tatangelo e Martin Castrogiovanni. Tra i giochi della serata ci saranno: Stammi dietro dance, Serenata Step, Do Re Mi Fa Male, Rumori di Mimo, Rubagallinae le novità di questa edizione Ma che bontà e La coppia che scoppia. Immancabile, ovviamente, tra le prove, l’iconica Stanza Inclinata, e, invariata, l’unica regola della serata: divertirsi.

