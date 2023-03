Lo show dei record, stasera domenica 12 marzo su Canale 5. Le anticipazioni

12 marzo 2023 a

a

a

Lo show dei record 2023, stasera domenica 12 marzo su Canale 5. Alle 21.20 la quarta puntata del programma condotto da Gerry Scotti e dedicato a chi sogna di entrare nel Guinness World Records. Atleti, artisti ma anche persone comuni provenienti da tutto il mondo, si cimentano in vere e proprie imprese. Oltre alle prove singole, non mancano le sfide tra due performer che si affrontano per conquistare un nuovo record. Nell'edizione 2023 è tornata la prova del Paolo Grasso: un palo orizzontale di dodici metri, interamente cosparso di grasso, da percorrere senza cadere. L'inviato delle prove in esterna è Umberto Pelizzari. I giudici che certificano l'eventuale record sono Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre, con la partecipazione dell’Ambassador Marco Frigatti, volto storico del programma.

I casi Matteo Messina Denaro e Alfredo Cospito a Non è l'Arena

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.