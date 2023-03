Le Iene, stasera domenica 12 marzo su Italia 1: il massacro di Ponticelli

12 marzo 2023 a

Le Iene presentano: Inside stasera in tv, domenica 12 marzo, su Italia 1. Inchiesta di Giulio Golia e Francesca Di Stefano dal titolo “Mostri o Innocenti?”, sul massacro di Ponticelli, avvenuta il 2 luglio 1983. Quel giorno Barbara Sellini e Nunzia Munizzi, bambine di 7 e 10 anni, furono violentate, torturate, uccise, e infine date alle fiamme. Un delitto che sconvolse non solo Napoli ma l’Italia intera. Dopo due mesi di indagini e tre anni di processi, furono condannati all’ergastolo Ciro Imperante, Giuseppe La Rocca e Luigi Schiavo. I tre, appena maggiorenni all’epoca dei fatti, sostennero dal primo momento di essere innocenti. Oggi, dopo aver scontato la pena, continuano a dichiararsi vittime di quello che potrebbe essere uno dei più clamorosi errori giudiziari del nostro paese. Un caso questo che ha attirato anche l’attenzione della Commissione Parlamentare Antimafia che ha, di recente, sollevato parecchi dubbi sulle indagini svolte che l’hanno portata a valutare una possibile revisione del processo di condanna. Secondo l’analisi della Commissione, infatti, sulla vicenda potrebbe essere calata l’ombra della criminalità organizzata. Con contenuti esclusivi fatti di nuove testimonianze che sembrano ribaltare la narrazione fatta fino a questo momento, interviste a testimoni, inquirenti e documenti inediti in cui la trasmissione è entrata in possesso, Giulio Golia ripercorre le tappe di quanto accaduto, alla luce delle tante domande che non trovano ancora risposta. Dalle denunce dei tre imputati nei confronti delle forze dell’ordine all’arresto di alcuni testimoni sentiti a pochi giorni dal duplice omicidio, fino alle eventuali piste alternative che, forse, all’epoca dei fatti, furono ignorate o sottovalutate.

