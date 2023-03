Da noi a ruota libera, stasera in tv domenica 12 marzo. Ospiti e anticipazioni

12 marzo 2023 a

Oggi in tv, domenica 12 marzo, su Rai 1 dopo Domenica In, classico appuntamento con Da noi… a ruota libera, in onda dalle 17.20. Nel programma condotto da Francesca Fialdini, ospite principale Fiorella Mannoia, che si racconta in un’intervista tra carriera e vita privata, parlando anche di Amref, l’African medical and research foundation. A seguire Giorgio Marchesi, attore protagonista di alcune delle fiction più seguite degli ultimi anni e attualmente impegnato a teatro con “Il fu Mattia Pascal”. Altra ospite sarà Angela Finocchiaro, prossimamente al cinema con il film Educazione Fisica, che parlerà della sua carriera e sarà insieme, poi, Marina Cuollo, scrittrice, attivista, giornalista, che da anni si occupa della lotta alle discriminazioni e ai pregiudizi legati ai disabili, autrice del libro Viola.

