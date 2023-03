Clementino, chi è. La fidanzata Maria Teresa Reale e una vita tra musica e tv

12 marzo 2023 a

Il suo vero nome è Clemente Maccaro. Ma tutti lo conoscono con il nome d'arte, Clementino. Avellinese, nato nell'anno del mundial spagnolo (1982), è un rapper di successo. Le prime soddisfazioni le ha ottenute nella sua Campania, poi pian piano si è fatto conoscere nel resto del Paese, grazie anche a collaborazioni importanti. Ma sono stati i programmi televisivi a proiettarlo nel panorama del grande pubblico, non ultime le varie edizioni di The Voice, dove veste i panni di uno dei giurati. Nelle ultime settimane è stato nuovamente al centro della scena grazie a The voice senior e The voice kids. Ha fatto parte della giuria insieme a Ricchi e Poveri, Loredana Bertè e Gigi D'Alessio.

Oggi, domenica 12 marzo, sarà ospite a Domenica In. Ma la vita privata? Clementino è fidanzato con Martina Difonte, cantante e attrice pugliese. Dopo che la storia è trapelata è stato lo stesso Clementino a pubblicare una foto sui social con lei scrivendo “la mia vita”. Anche lei sin da bambina si è avvicinata al mondo della musica e dell'arte. A sette anni cantava per il coro della parrocchia, poi ha iniziato a studiare danza classica, tango, flamenco, chip hop e danza contemporanea. Diplomata in ragioniera, perito commerciale e informatico, si è iscritta all’università alla Facoltà di Lettere e Filosofia-Arti e scienze dello spettacolo e ha iniziato a calcare i palcoscenici dei teatri.

Ha avuto parti anche in diversi film. Clementino spesso condivide con i suoi fans scatti e video confermando la sua coinvolgente simpatia che lo ha reso uno dei giudici più amati del talent show. Ed è stata proprio una delle cantanti del suo team, Maria Teresa Reale, a ottenere la vittoria a The voice senior 2023. Maria Teresa Reale che oggi, domenica 12 marzo, si esibirà proprio a Domenica In.

