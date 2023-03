Giancarlo Giannini, chi è. Una vita di successi e la tragedia del figlio morto

12 marzo 2023 a

Giancarlo Giannini è uno degli attori italiani più amati. Ad Hollywood gli è stata appena dedicata una stella sulla celebre Walk of Fame. Film di successo, applausi a scena aperta a teatro, critica sempre favorevole. Una vita di successo, ma segnata da un dramma: la morte improvvisa di un figlio. Il ragazzo, aveva 21 anni ancora da compiere, si chiamava Lorenzo ed era nato dal primo matrimonio con la registra Livia Giampalmo. Da quell'unione, oltre allo sfortunato ragazzo è nato anche Adriano. Ma il primogenito, come detto, è deceduto nel 1987 improvvisamente a causa di aneurisma. Una tragedia che ovviamente ha segnato per sempre l'attore e tutta la sua famiglia.

Negli anni Giancarlo Giannini non ha parlato molto di quel dolore atroce. Ma tempo fa si è aperto in un'intervista a Io Donna: "Per molti la morte di un figlio mette in discussione la stessa esistenza di Dio. Ti chiedi: perché a lui e non a me? Ricevetti la notizia mentre giravo a Milano. Presi un aereo, mi precipitai in ospedale, trovai la madre e il fratello disperati. Anche io ero disperato, ma li consolavo dicendo: 'Guardate, lui sta meglio di noi'. Quando muore un figlio la vita cambia completamente. Ma se uno ha fede, riesce ad andare avanti e ad accettare che la vita è così”.

Anche l'altro figlio, Adriano, che come il padre fa l'attore e il doppiatore ha ricordato Lorenzo in un'intervista a Grazia: “Mio fratello se ne è andato quando ero in un’età molto delicata. Era l’ultimo anno di scuola. La mia prima reazione è stata quella di sostenere l’esame di maturità e poi andarmene via dalla casa dove ero cresciuto”. Giancarlo dal 1983 è sposato con Eurilla Del Bono, da cui sono nati altri due figli maschi, Emanuele e Francesco. Entrambi hanno deciso di percorrere una strada diversa rispetto a quella del padre e si sono dedicati alla musica.

