Linea Verde alla scoperta del Molise, oggi domenica 12 marzo su Rai 1

Oggi in tv, domenica 12 marzo, su Rai 1 classico appuntamento alle ore 12.20 con Linea Verde, condotta da Beppe Convertini e Peppone. Questa volta lo storico programma della televisione di Stato fa tappa in Molise. I conduttori incontreranno persone che hanno scelto con tenacia e amore di non lasciare la propria terra, che sono stati capaci di valorizzarla e portare innovazione alle tradizioni. Liberato, ad esempio, lo ha fatto a Frosolone con i suoi coltelli, Stefano con il forno di famiglia a Bojano, a Fossalto Giuseppe con la sua coltivazione del farro e Federica con il suo ristorante agricolo, Maria Rosaria e Pasqualina a Torella del Sannio con le loro vacche, e infine Antonio ed Eufrasia a Campobasso, dando vita nuova alle scarpe. E anche la street artist Alice Pasquini, che con i suoi murales ha trasformato le sorti del piccolo paese di Civitacampomarano, che ogni anno ospita artisti e turisti da tutte le parti del mondo. C'è chi ha creato nuove realtà partendo dai frutti della terra, come hanno fatto Angelo e suo figlio Vittorio con i tartufi a Castropignano e Franco a Bagnoli del Trigno con un centro medico dove si coltivano piante officinali e producono fitopreparati. Tutto questo circondati dalla bellezza del Parco delle Morge, che Francesco Gasparri fa scoprire a passo veloce.

