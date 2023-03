Non è l'Arena, stasera domenica 12 marzo su La7. Le anticipazioni

12 marzo 2023 a

a

a

Non è l'Arena, stasera in tv, domenica 12 marzo, su La7, come tutte le settimane. Anche stasera Massimo Giletti torna a occuparsi di mafia. Continua l'inchiesta per ricostruire la rete dei contatti di Matteo Messina Denaro, arrestato dopo trent'anni di latitanza. Dopo i messaggi whatsapp svelati nelle precedenti puntate, anche per questa sera sono attesi particolari inediti. Dai pizzini sequestrati alla sorella Rosalia, arrestata, potrebbero tra l'altro concretizzarsi nuovi sviluppi. Durante la puntata, si tornerà anche sulla questione dell’ex prefetto Fulvio Sodano. In studio la vedova Maria. Durante Non è l'Arena dibattito sulla vicenda di Alfredo Cospito, l'anarchico ristretto al 41 bis per aver orchestrato due attentati. Ovviamente discussioni e confronti anche su altri temi con i numerosi e autorevoli ospiti in studio.

"L'arresto di Messina Denaro mi è sembrato un appuntamento", la teoria del pentito Mutolo a Non è l'arena

