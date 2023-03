Citofonare Rai 2, il ritorno di Giancarlo Magalli

11 marzo 2023 a

a

a

Un gradito ritorno in tv, dopo molti mesi di assenza, quello di Giancarlo Magalli che ha scelto Citofonare Rai 2 per raccontare al pubblico come ha vissuto quest’ultimo periodo.

Giancarlo Magalli racconta in tv la sua malattia: il linfoma vicino alla milza e l'infezione, "potevo morire in due mesi"

Non manca, grazie alle Teche Rai, un excursus sulla sua ricca carriera. Domenica 12 marzo alle 11.15 su Rai 2 Paola Perego e Simona Ventura sono le padrone di casa e accolgono anche un’altra prestigiosa ospite: Serena Autieri, attrice, conduttrice, cantante, showgirl, donna e artista poliedrica che si racconta in un’intervista con momenti canori e di gioco. Antonella Elia, inviata dell’amore presenta poi un ospite davvero speciale: Rino Barillari. Il re dei paparazzi della Dolce Vita è stato testimone della storia d’amore tra Liz Taylor e Richard Burton, così come l’attore Loris Loddi, presente sul set di "Cleopatra".

Giancarlo Magalli racconta a Verissimo la grande paura a causa di un'infezione

Il divulgatore culturale Massimo Cannoletta conduce il pubblico all’interno di una yurta mongola, però in Italia. Come sempre in studio Valeria Graci con la rubrica sul gossip e le news "Vale Tutto". E, ovviamente, Simon And The Stars con le previsioni astrologiche segno per segno e l’immancabile Gioco dei Fagioli.

Simona Marchini si racconta a Verissimo tra carriera e vita privata, una romana... etrusca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.