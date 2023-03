Cirque du Soleil, torna in Italia: Kurios a Roma dal 21 marzo

Giovanni Massini 11 marzo 2023 a

a

a

Nasce nel 1984, il “Cirque du Soleil” e all’inizio c’erano solo una ventina di artisti di strada, poi ha cambiato passo, conquistando milioni di spettatori, in 60 paesi. Ora il cast è composto da 49 artisti, provenienti da 17 paesi, molti dei quali in tournée con il circo da una quindicina d’anni. Aspettavamo “Totem”, qualche anno fa, poi però, causa pandemia, tutto è stato bloccato. Oggi arriva “Kurios”, per la precisione “Cabinet of Curiosities”,

Achille Lauro, nuovo video su Youtube nel giorno dell'Epifania

che si traduce un po’ come: la camera delle meraviglie. Uno spettacolo che vuole superare i confini del tempo, ambientato tra passato, presente e futuro. L’anteprima nazionale è a Roma e si replica dal 21 marzo al 29 aprile, poi dal 10 maggio sarà a Milano. L’ultima esibizione del “Cirque du Soleil” è stata a Londra, ma “En door”, all’interno del “Royal albert hall”, questa è la prima nazionale ed europea, per la nuova struttura, il classico tendone, per intenderci, il più grande di sempre, che aveva debuttato solo negli Usa. Un vero e proprio villaggio, per circa 12.000 metri quadrati coperti, più le aree esterne. Abbiamo assistito alla posa in opera del “Big top”, la struttura centrale, quella che ospita il circo vero e proprio, con pista e circa 2.400 posti. La location, per strutture di questo genere, nella capitale, è gettonatissima: Tor di Quinto e, visto che nei paraggi corre la vecchia via Flaminia, c’è voluta anche la sovrintendenza dell’archeologia.

Video su questo argomento "Tilt" lo spettacolare show di Le Cirque World's Top Performers

Visto dentro, il grande tendone è immenso, calcolate che i quattro pali portanti arrivano a 25 metri. Ci dicono, anche, che condizioni climatiche permettendo, alcuni artisti si esibiranno, in una sorta di pre show, proprio sul tetto del tendone. Per i biglietti, c’è il sito www.ticketone.it, ma è prevista anche una vendita in loco.

Cirque du Soleil Entertainment Group Announces Company Wide Temporary Layoffs as a Result of Coronavirus Pandemic

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.