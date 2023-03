Passaggio a Nord Ovest, Alberto Angela alla scoperta delle Hawai: oltre l'apparenza

11 marzo 2023 a

"Passaggio a nord ovest", il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, sabato 11 marzo alle 15 su Rai 1 porterà i telespettatori da Aosta alle Hawai.

Nella città italiana arriva per conoscere un aspetto poco conosciuto. Fondata nel 25 a.C. dai Romani, Aosta si trova in una posizione strategica tra l’Italia e la Svizzera ed è una vera città d’arte, romana e medievale. Da Aosta alle Hawai. L’arcipelago delle Hawaii è una perla del Pacifico, e un paradiso per i turisti. Ma dietro l’apparenza, c’è ben altro che sole, spiagge e onde. Alla punta meridionale dell’isola più grande dell’arcipelago, c’è il Kilauea, un vulcano attivo. Nel 2018, le Hawaii sono state teatro di una devastante eruzione vulcanica, che ha trasformato un paradiso terrestre in un inferno. Gli scienziati vanno incontro al "mostro", per seguirne i movimenti e anticipare le sue prossime mosse. Mark Palm è un americano che vive e lavora in Papua Nuova Guinea. direttore di una ONG, la Samaritan Aviation, offre un servizio di pronto soccorso gratuito alle popolazioni più isolate che vivono nei villaggi lungo il fiume Sepik.

Si seguiranno i suoi spostamenti in idrovolante per portare assistenza a più di 200.000 persone che abitano lungo il fiume in condizioni estremamente difficili. Riprese aeree spettacolari sveleranno una Cina inedita, dove incredibili megalopoli e giganteschi progetti di ingegneria convivono con antiche culture, in un paesaggio diversificato per le immense barriere geografiche e climatiche. A dare vita al vasto interno della Cina sono i corsi d’acqua più lunghi dell'Asia, il Fiume Giallo e il Fiume Azzurro, che si snodano dall'altopiano tibetano alla costa orientale.

