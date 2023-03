Venerdì 10 marzo la prima puntata di Benedetta primavera con Loretta Goggi

10 marzo 2023 a

Debutta venerdì 10 marzo in prima serata su Rai 1 lo show di Loretta Goggi, Benedetta Primavera. Il richiamo al suo successo Maledetta primavera è stato scelto come titolo del programma che racconterà la storia della tv italiana. Goggi, la prima donna a presentare un quiz in Tv e il festival di Sanremo, sarà affiancata da Luca e Paolo. Nella puntata di stasera ospiti dello show saranno Heather Parisi per ricreare le atmosfere di Fantastico. Sarà po la volta di Chiara Francini, Claudio Amendola, Marco Giallini e Bruno Vespa. Loretta Goggi, 72 anni, torna a condurre un varietà dopo 30 anni di assenza. Promette un viaggio non banale nella televisione degli ultimi decenni.

