Buongiorno mamma 2, stasera venerdì 10 marzo la penultima puntata

10 marzo 2023 a

Torna stasera alle 21.20 su Canale 5 la fortunatissima serie tv, Buongiorno Mamma 2. La fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta sta arrivando al gran finale previsto per venerdì 17 marzo. Intanto nella puntata di questa sera Sole chiede a Vincenzo di fare un test del Dna per sapere se può essere davvero suo padre. La richiesta però sconvolge Guido, che in questo modo teme di perdere la figlia. Intanto Mauro prova in ogni modo a riconquistare Agata.

Speciale dedicato a Maurizio Costanzo al posto di Buongiorno Mamma

