Piazzapulita, stasera in tv giovedì 9 marzo su La7. Ospiti e anticipazioni

Stasera in tv, giovedì 9 marzo, su La7 classico appuntamento con Piazzapulita, il talk show condotto da Corrado Formigli. Come sempre al centro del programma i principali fatti di attualità: dalla crisi internazionale alla situazione politica italiana, dalle polemiche per il caso Cospito alla strage dei migranti. Tra gli ospiti in studio l’ingegnere Carlo De Benedetti, il fisico Carlo Rovelli, la giornalista Selvaggia Lucarelli, l’ex ammiraglio della Guardia costiera Vittorio Alessandro, Chiara Appendino (M5S), Raffaella Paita (IV) il giornalista Antonio Padellaro e l’architetto e conduttrice televisiva Paola Marella.

