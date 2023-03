Chi l'ha visto?, stasera in tv mercoledì 8 marzo su La7. Le anticipazioni

08 marzo 2023 a

Stasera in tv, martedì 8 marzo, su Rai 3 appuntamento con Chi l'ha visto?. Nel programma condotto da Federica Sciarelli, servizio dedicato a una vicenda che si è consumata a Foggia. Un uomo è scomparso e il suo appartamento è stato invaso da topi e insetti. E' un accumulatore seriale e ha trasformato la sua casa in una vera e propria discarica: cibo, scatoloni, indumenti, ombrelli. Chi l'ha visto? è entrato nell'abitazione. Poi la storia Marzia Capezzuti, la giovane partita da Milano, scomparsa da Pontecagnano e ritrovata morta in un casolare. Un’intera famiglia ora è indagata per omicidio. E ancora la misteriosa morte di Liliana Resinovich, la donna triestina trovata senza vita in un boschetto, venti giorni dopo la sua scomparsa. Secondo la procura si è trattato di un suicidio, ma il fratello della donna non crede a questa ricostruzione. Sono stati annunciati interviste e documenti inediti. Non mancheranno gli appelli per le persone scomparse e le richieste di aiuto.

