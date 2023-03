Atlantide, stasera in tv mercoledì 8 marzo su La7: la battaglia delle donne

08 marzo 2023 a

La battaglia delle donne. E' il titolo del nuovo appuntamento con Atlantide, stasera mercoledì 8 marzo, su La7. In occasione dell'8 marzo, il programma condotto da Andrea Purgatori si occupa delle donne in prima linea, a partire da quelle iraniane che stanno inscenando una rivoluzione. Ma si tornerà anche in Italia, parlando del coraggio delle donne in fuga alla ricerca di un futuro per i loro bambini naufragati a Cutro. In studio i racconti di Maya Sansa; l'attivista per i diritti umani Pegah Moshir; la giornalista cantante e musicista Kimia Ghorbani; l’ex calciatrice della nazionale femminile iraniana Shiva Amini; Alessandra Sciurba ricercatrice in filosofia e sociologia del diritto e co-fondatrice della Clinica legale per i diritti umani presso l’Università di Palermo. Ad accompagnare il racconto il direttore di Avvenire Marco Tarquinio e l’immancabile vignetta di Mauro Biani.

