Le Iene, stasera in tv martedì 7 marzo su Italia 1. Le anticipazioni

Le Iene tornano puntuali su Italia 1, stasera martedì 7 marzo, a partire dalle ore 21.20. Come sempre alla conduzione Belen Rodriguez, affiancata dai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Puntata con numerosi ospiti in studio. Ariete e la coppia Colapesce-Dimartino si esibiranno cantando i rispettivi brani con cui hanno partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Ma ci sarà anche il cantante Fred de Palma che proporrà un monologo sulla sua dipendenza dal gioco. La giovane modella Carlotta Bertotti, invece, racconterà come ha imparato ad apprezzare il proprio aspetto e a non nascondere la sua malattia. Il dottor Roberto Boffi, pneumologo e oncologo, affronterà il tema del fumo e di come liberarsi dalla dipendenza. Inoltre intervista a Edoardo Franco, vincitore di MasterChef 2023. Tra i servizi annunciati, quello su Bea, vent'anni e pastore per scelta sulle montagne del Trentino. La giovane racconta la gioia che prova vivendo a contatto con la natura.

