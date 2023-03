CartaBianca, stasera martedì 7 marzo su Rai 3. Gli ospiti

07 marzo 2023 a

Stasera in tv, martedì 7 marzo, su Rai 3 appuntamento con CartaBianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer che affronta i temi di attualità, dalla politica all'economia, passando per la cronaca e il costume. La crisi internazionale sarà uno dei temi della serata. La guerra tra Russia e Ucraina è sempre più cruenta e la pace resta un miraggio. Ma si parlerà anche di immigrazione e della strage di Cutro. Come sempre saranno affrontati anche i temi della politica nazionale, con le fibrillazioni nel centrosinistra dopo l'elezione di Elly Schlein a segretario nazionale del Partito Democratico. Gli ospiti saranno ufficializzati sui social poco prima dell'inizio del programma.

