Sei donne - Il mistero di Leila, stasera in tv martedì 7 marzo su Rai 1. La trama

Su Rai 1 stasera martedì 7 marzo, torna la serie Sei donne - Il mistero di Leila. Terzo e quarto episodio della fiction sulle indagini della pm Anna Conti (Maya Sansa). In procura vengono sentiti Alessia ed Enrico, l'insegnante di atletica e il fidanzato di Leila, ma le dichiarazioni dei due non collimano. Non manca il colpo di scena: in Procura arriva una lettera anonima sulla presunta relazione tra Gregorio (Maurizio Lastrico) e la sua vicina di casa, Viola (interpretata da Isabella Ferrari). Che indirizzo prenderanno le indagini?

