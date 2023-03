Eleonora Brown, chi è. Rosetta, la bimba de La Ciociaria di Sophia Loren

07 marzo 2023 a

Eleonora Brown è diventata famosa per aver recitato, quando aveva solo undici anni, nel film La Ciociaria. Vittorio De Sica la scelse per vestire i panni di Rosetta, figlia di Cesira, a sua volta interpretata da Sophia Loren. L'attrice è italo-americana, il padre era dello stato di New York, la madre napoletana. Eleonora visse con grande innocenza e semplicità le riprese del film tratto dal volume di Alberto Moravia e diventato un vero e proprio capolavoro, tanto da meritare un oscar. Ha raccontato che era molto ingenua quando fu girata la scena della violenza. De Sica avrebbe voluto darle spiegazioni, ma fu fermato proprio da Loren che preferì "salvaguardare la mia fanciullezza". Ha recitato poi in altri film, fino a quando ha deciso di interrompere la sua carriera e dedicarsi in particolare al doppiaggio. Vive a Roma con la sua famiglia e dedica il tempo alle passioni di sempre: studio, lettura e il suo grande amore verso gli animali randagi.

