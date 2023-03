Paola Quattrini, chi è. Il lavoro sul palco e nel cinema. Il suo grande amore Luciano

07 marzo 2023 a

Chi è Paola Quattrini? Attrice, classe 1944, è considerata una delle principali protagoniste dei palcoscenici italiani. Ha iniziato da bambina, per poi trasformarsi in interprete brillante, in particolare recitando nelle commedie della ditta Garinei e Giovannini, oltre a un repertorio personale che include Sartre, Pasolini e Tennessee Williams. Non solo teatro. Ha recitato in decine e decine di film, ma è stata protagonista anche di prosa televisiva e trasmissioni radio. “Il teatro - ha dichiarato - è la mia vita, la mia ragione di vita, la mia vera identità, mi ha fatta diventare quella che sono oggi e devo dire mi piaccio come persona". Paola Quattrini è stata sposata due volte, rimanendo legata in particolare a Luciano Appignani da cui ha avuto la sua unica figlia, Selvaggia. Anche lei ha intrapreso la carriera di attrice.

