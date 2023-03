Freedom oltre il confine, stasera in tv lunedì 6 marzo su Italia 1. Le anticipazioni

06 marzo 2023 a

Freedom oltre il confine, stasera in tv, lunedì 6 marzo, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Cosa proporrà ai telespettatori il programma divulgativo condotto da Roberto Giacobbo? Anche stasera al centro dell'attenzione Egitto, Spagna e Italia. In Egitto la squadra di Freedom nelle piramidi di Dahshur e nell'inedita piramide Nera, ancora alla scoperta dei segreti di un antico popolo che ha segnato la storia del mondo. In Spagna blitz per cercare di capire cosa siano gli inquietanti volti di Bélmez. A Torino alla scoperta del Palazzo dell'Arsenale e della sua scuola di formazione per ufficiali dell'Esercito. Poi in Campania per conoscere l'Acquedotto Carolino, che serve la Reggia di Caserta e infine in Emilia Romagna, per la precisione a Bobbio, per conoscere i segreti della Gioconda.

