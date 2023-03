Grande Fratello Vip, stasera lunedì 6 marzo su Canale 5. Le anticipazioni

06 marzo 2023 a

Il lunedì è il giorno del primo appuntamento televisivo della settimana con il Grande Fratello Vip, su Canale 5, a partire dalle ore 21.20. Come al solito dai profili social ufficiali arrivano le prime indiscrezione di cosa accadrà nel reality condotto da Alfonso Signorini. "Vi vogliamo tutti davanti al #GFVIP per scoprire insieme il primo vippone finalista di questa edizione! Avete già qualche idea?", scrive la produzione. Ovviamente non mancano i pronostici. E intanto anche per questa sera sono annunciati numerosi ospiti e gossip a volontà.

