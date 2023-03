Rob Roy, la storia vera dell'eroe scozzese paragonato a Robin Hood

06 marzo 2023 a

Rob Roy, il film in programma su La7, romanza la storia di un personaggio esistito realmente: Robert MacGregor, noto proprio come Rob Roy, Roberto il Rosso. Brigante, capo clan, eroe scozzese, è considerato una specie di Robin Hood. Nato in un cottage nelle Highlands meridionali a marzo del 1671, era il terzo figlio del capoclan dei MacGregor e di Mary Campbell. Da adulto iniziò a lavorare come mandriano e a 22 ani sposò Helen MacGregor, da cui ebbe quattro figli. Ottenne dal duca di Montrose un prestito di mille sterline per estendere le sue proprietà ma i soldi furono rubati da una persona di sua fiducia. Robert MacGregor era pronto a restituire la somma, ma fu cacciato perché ritenuto ladro e privato di tutti i suoi averi. Divenne quindi un fuorilegge e con la voglia di ottenere giustizia, si alleò con il duca di Argy, avversario di Montrose. Partecipò a diverse battaglie, poi fu catturato dal generale Wade e improgionato a Londra. Rimase in carcere fino all'ottenimento della grazia e nei suoi ultimi anni di vita, la famiglia si convertì al cattolicesimo. Morì il 28 dicembre 1734 a 63 anni. Alla sua figura sono dedicati il romanzo di sir Walter Scott Rob Roy e diverse produzioni televisive e cinematografiche.

