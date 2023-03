Resta con me, anticipazioni delle puntate di stasera domenica 5 marzo

05 marzo 2023 a

Nuovo appuntamento con la fiction di Rai1 Resta con me. Nelle puntate in onda questa sera domenica 5 marzo in prima serata proseguono le indagini del Vicequestore Alessandro Scudieri, interpretato da Francesco Arca. e dalla rivelazione il baby attore Mario Di Leva. Nel primo episodio una madre disperata minaccia di gettarsi dal tetto del Tribunale dei minori ma una giovane agente della Squadra Mobile riuscirà a evitare la tragedia. Alessandro e Paola (Laura Adriani), giudice del Tribunale dei Minori, dopo le tensioni per la drammatica perdita del bambino, si riavvicinano ma l'intesa dura poco. Intanto al porto viene rubata una bisarca carica di veicoli e nelle immagini delle telecamere di sicurezza Scudieri sembra riconoscere la donna misteriosa vista al ristorante il giorno della sparatoria.

