Domenica in, le anticipazioni della puntata di domenica 5 marzo: le lacrime di Lino Banfi

Torna oggi puntuale alle 14 Domenica in con la sua padrona di casa, Mara Venier. Tanti ospiti e tante emozioni anche in questa puntata di domenica 5 marzo nel talk show di Rai 1. Protagonista della puntata sarà sicuramente Lino Banfi. Proprio in apertura di puntata è prevista la lunga e commovente intervista all'attore in studio con la figlia Rosanna: Banfi ricorderà i momenti più belli e intensi vissuti al fianco dell’amata Lucia Zagaria morta lo scorso 22 febbraio scorso, all’età di 85 anni. Un legame fortissimo cresciuto negli anni dal quale sono nati appunto la figlia Rosanna e il fratello Walter. L'allegria poi tornerà in studio con la vulcanica Loretta Goggi che torna sulla rete ammiraglia con un programma tutto suo, "Benetta primavera", titolo non casuale che ricalca proprio uno dei suoi più grandi successi musicali (Maledetta primavera). Tra gli ospiti in studio anche Alessandro Siani, impegnato in teatro con il suo spettacolo "Extra Libertà - Live Tour", che parlerà anche del suo legame con Napoli e il cantante Fabio Concato che canterà alcuni dei suoi successi, da Domenica Bestiale a Rosalina.

Verissimo, anticipazioni e ospiti della puntata del 5 marzo

