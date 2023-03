Linea Verde, le anticipazioni della puntata di domenica 5 marzo su Rai 1

05 marzo 2023 a

Torna oggi un nuovo appuntamento con Linea Verde. Nella puntata di domenica 5 marzo, in onda alle 12,20 su Rai 1, i conduttori Beppe Convertini e Peppone ci condurranno alla scoperta del Bel Paese e delle sue tradizioni enogastronomiche. Oggi la puntata sarà interamente dedicata alla regione Lombardia e in particolare alla provincia di Brescia. "Verrà esplorato - si legge in una nota della trasmissione - un territorio da riscoprire per la bellezza dei suoi paesaggi, per i suoi prodotti tipici e per la sua lunga storia: la provincia di Brescia. Dal passo del Maniva alla riserva naturale delle Torbiere del Sebino, passando per le antiche miniere della Val Trompia", Peppone Calabrese e Beppe Convertini racconteranno le molteplici sfaccettature di questo territorio ancora non completamente conosciuto e valorizzato. Per i prodotti tipici si parlerà del formaggio “nostrano della Valtrompia” dop e il gustoso spiedo bresciano, visita anche in una cantina in Franciacorta dove la tradizione incontra la tecnologia, mentre storia e spiritualità saranno protagoniste con la visita alla casa museo di San Paolo VI. Francesco Gasparri ripercorrerà la Via delle sorelle, sentiero che unisce Brescia e Bergamo.

