Clementino, rapper di successo e fidanzato innamorato

04 marzo 2023 a

a

a

Clementino, pseudonimo di Clemente Maccaro, è nato ad Avellino il 21 dicembre 1982. E' un rapper che sta riscuotendo ulteriore fama grazie alla partecipazione come giudice al programma di Rai 1, The Voice, in versione senior e dal 4 marzo anche kids con due puntate dedicate ai bambini. Si è laureato in recitazione con 110 e lode, ha iniziato la sua avventura con hip hop all’età di 14 anni quando entra nel Trema Crew e TCK Crew. Ha vinto il primo posto alla competizione di freestyling Tecniche Perfette. Il suo primo album è uscito il 29 aprile 2006, con il titolo di Napolimanicomio: al suo interno brani in italiano e in napoletano. Nel 2011 è uscito il suo secondo album solista, I.E.N.A. (Io e nessun altro). L'anno seguente collabora con Fabri Fibra e lancia il singolo Ci rimani male / Chimica Brother. Segue poi Non è gratis, progetto che vede i due rapper uniti in Rapstar. Nel 2013 il rapper sigla un contratto con la major discografica Universal, pubblicando Mea culpa, che ha raggiunto la quarta posizione nella Classifica FIMI Album venendo certificato disco d'oro. E' fidanzato con Martina Difonte, cantante e attrice pugliese, dopo che la storia è trapelata è stato lo stesso Clementino a postare una foto sui social con la fidanzata scrivendo sotto; “la mia vita”. Il rapper spesso condivide con i suoi fans scatti e video dalla vita privata confermando la sua coinvolgente simpatia che lo ha reso uno dei giudici più amati del talent show. Ed è stata proprio una delle cantanti del suo team, Maria Teresa Reale, ad ottenere la vittoria a The voice senior 2023.

The voice kids, bambini protagonisti nel talent show di Antonella Clerici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.