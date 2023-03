Stasera in tv 4 marzo su La 7, La maschera di ferro

04 marzo 2023 a

Stasera in tv 4 marzo, alle 21,20 su La7 va in onda La maschera di ferro (The Man in the Iron Mask), film del 1998 diretto da Randall Wallace. La storia è liberamente ispirata al romanzo Il visconte di Bragelonne di Alexandre Dumas. Re Luigi XIV è inetto e crudele mentre il suo gemello è tenuto prigioniero ed è costretto a portare una maschera di ferro. Ma i tre moschettieri più D'Artagnan .riusciranno a rimettere le cose al loro posto. Un film intrigrante e da rivedere con piacer anche per gli attori che lo interpretano. Prestigioso il cast: Leonardo Di Caprio, Re Luigi XIV; Filippo; Jeremy Irons, Aramis; John Malkovich, Athos; Gérard Depardieu, Porthos; Gabriel Byrne, D’Artagnan; Anne Parillaud, Regina Anna; Judith Godrèche, Christine Bellefort; Edward Atterton, Tenente André; Peter Sarsgaard, Raoul de la Fère.

