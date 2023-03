Stasera in tv 4 marzo su Rete 4, Il Padrino: epilogo

04 marzo 2023 a

a

a

Stasera in tv 4 marzo su Rete 4 alle 21.20 terzo e ultimo capitolo della saga, con Al Pacino: Il Padrino: Epilogo - La morte di Michael Corleone trasmessa nella sua versione restaurata e rimontata. Don Corleone, ormai vecchio e malato, deve trovare un erede che possa portare avanti gli affari di Famiglia. Il suo successore potrebbe essere Vincent interpretato da Andy Garcia , ma questa scelta potrebbe anche rappresentare la scintilla in grado di mandare in frantumi la speranza di passare da gli affari illeciti a leciti. Nel 2020, in occasione del 30esimo anniversario dell'uscita nelle sale cinematografiche della saga, il regista italo americano Francis Ford Coppola ha riletto la conclusione della storia della famiglia Corleone con una versione della durata di 159 minuti, rispetto alla prima che era di 170 minuti, Inizio e conclusione sono stati cambiati rispetto alla prima versione, ma sono state inserite anche inquadrature differenti e una nuova partitura musicale "svecchiando" in questo modo il film girato nel 1990.

"Ci vuole orecchio": Elio canta Jannacci, tre appuntamenti al teatro dei Rinnovati di Siena

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.